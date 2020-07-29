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Известный швейцарский богослов рассказал, почему настоящий верующий - радостный

29.07.2020 / 17:40
Известный швейцарский богослов рассказал, почему настоящий верующий - радостный
Источник: Центр информации УПЦ
Христианин – это тот, кто готов всегда встретиться с Господом и осознает ценность каждого прожитого дня

Христианин относится к жизни с радостью и оптимизмом, доверяя Богу.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал швейцарский богослов и патролог схиархимандрит Гавриил (Бунге) на Ютуб канале «Витражи: о вере в красках».

«Всегда говорю, что верующий - это не мрачный тип, ожидающий конца света, апокалипсиса, а радующийся. Он оптимистично относится к жизни, миру, людям, несмотря не на что», - отметил схиархимандрит Гавриил.

По его словам, христианин – это тот, кто готов всегда встретиться с Господом и осознает ценность каждого прожитого дня.

«Никто не знает, когда наступит последний день. Его не одна наука не может математическим способом вычислить, только Отец Небесный определяет это. Конечно же, многое зависит и от нас. Христос напоминает, что последние дни будут очень трудными, что даже праведники будут сомневаться, «но когда Сын Человеческий придет, то найдет ли он веру на земле?» (Лк 18:8). Поэтому мы должны жить в духе радости, не переживать о трудных временах», - сказал схиархимандрит Гавриил.

По мнению известного богослова, современным христианам легче верить, поскольку мы имеем большое наследие святых.

«На ранней стадии развития христианства существовало только маленькая группа верующих, которых все отовсюду гнали. Как этим людям было сложно осознавать, что Христос – Господь. К тому же большинство евреев христианство отвергали. Вот это сложности! А теперь, тысячи лет спустя, много верующих во Христа, большое облако свидетелей. А какое огромное наследие, а сколько христианских мучеников, монахов, отшельников, благочестивых людей, поражает и чудотворная сила мощей. Число свидетелей Христовых растет с каждым днем», - объяснил богослов.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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