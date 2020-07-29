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Митрополит Онуфрий прокомментировал изменение статуса собора Святой Софии

29.07.2020 / 17:13
Митрополит Онуфрий прокомментировал изменение статуса собора Святой Софии
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Он отметил, что в Церкви молятся о возвращении Святой Софии

Христианская церковь должна принадлежать тем, кто ее построил.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в комментарии Pavlovsky News.

«Это церковь христианская и она должна принадлежать тем, кто ее построил. Но там другое государство, другие законы, другие правила», – сказал Предстоятель УПЦ

Он отметил, что в Церкви молятся о возвращении Святой Софии.

«Мы не захватываем мечети и хотели бы, чтобы наши храмы тоже никто не захватывал», – подытожил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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