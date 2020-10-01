Войти | Зарегистрироваться
21:34

четверг,
01 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Отстранение Холоднюка от должности пойдет на пользу бюджету

01.10.2020 / 20:00
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на два месяца отстранил от должности главу Государственной судебной администрации (ГСА) Украины Зеновия Холоднюка.

Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией"

Глава ГСА подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 УК Украины, ч.1 ст.369-2 УК Украины, ст.351-2 УК Украины.

"ВАКС отстранил Зеновия Холоднюка. Решение, как мы понимаем, не окончательное. Неловко признать (в свете конвейерного ликования соросят в связи с указанным решением), но тот факт, что Зеновий Холоднюк пару месяцев передохнёт от "работы", пойдет на пользу. Потому что с электронным судом, который связывают с именем Холоднюка, - полный факап. Плюс недавно он решил закупить услуги на рекламу в "Фейсбуке" на полмиллиона гривен", - говорится в сообщении.

Может, с перерывом в его деятельности бюджету удастся сэкономить немного денег, размышляют авторы поста и добавляют, что "хотелось бы видеть не фантазии о захвате власти, а реальные претензии за тупое разворовывание бюджетных средств, выделенных на содержание судов".

суд, ВАКС, Холоднюк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.