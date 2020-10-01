Отстранение Холоднюка от должности пойдет на пользу бюджету

Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией".

Глава ГСА подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 УК Украины, ч.1 ст.369-2 УК Украины, ст.351-2 УК Украины.

"ВАКС отстранил Зеновия Холоднюка. Решение, как мы понимаем, не окончательное. Неловко признать (в свете конвейерного ликования соросят в связи с указанным решением), но тот факт, что Зеновий Холоднюк пару месяцев передохнёт от "работы", пойдет на пользу. Потому что с электронным судом, который связывают с именем Холоднюка, - полный факап. Плюс недавно он решил закупить услуги на рекламу в "Фейсбуке" на полмиллиона гривен", - говорится в сообщении.

Может, с перерывом в его деятельности бюджету удастся сэкономить немного денег, размышляют авторы поста и добавляют, что "хотелось бы видеть не фантазии о захвате власти, а реальные претензии за тупое разворовывание бюджетных средств, выделенных на содержание судов".