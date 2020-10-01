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Глава Обуховской ячейки БЮТ Ильенко признала, что в ТИК были поданы документы с нарушением гендерных квот

02.10.2020 / 07:56
Глава Обуховской ячейки БЮТ Лариса Ильенко признала, что в ТИК были поданы документы с нарушением гендерных квот.

Как пишет УНИАН, об этом она сообщила в эфире телеканала "Правда.Тут".

"В территориальном списке мы допустили оплошность, сдвинулись кандидаты и получилось больше мужчин, а это нарушение гендерной квоты", - сообщила Ильенко.

Она также обвинила терризбирком в том, что там не указали "Батькивщине" на ошибку.

"Вот скажите, это не коррупция? Если ТИК получают деньги из бюджета представители всех партий должны посмотреть, ознакомиться с документами и сказать, что у вас есть ошибки, исправьте, у вас есть время - неделя. Правильно? Правильно. То с партией Батькивщина именно в Обуховском районе произошло все до боли наоборот", - считает Ильенко.

Напомним, в результате иска, поданного главой областной организации партии «Слуга народа» Александром Дубинским, Киевский окружной административный суд отменил регистрацию списка «Батькивщины» в Обуховский горсовет за несоблюдение гендерной квоты. Таким образом, действующий председатель Обуховского райсовета и глава местной ячейки БЮТ Лариса Ильенко, которую связывают с фирмами незаконно добывающими песок, не сможет участвовать в предстоящих выборах.

БЮТ, Дубинский, Ильенко, Обухов
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