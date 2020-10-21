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Накануне выборов в Украинке резко увеличилось количество избирателей, полиция завела уголовное дело

21.10.2020 / 16:48
21 октября в Обуховский райотдел Нацполиции поступило заявление о том, что на двух избирательных участках в городе Украинка увеличилось количество избирателей (участок 320770 и 320768). По информации заявителя, данный факт может свидетельствовать о предоставлении избирателями в Госреестр избирателей недостоверной информации касательно смены места голосования.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье 158 (ч.1), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

В преддверии выборов Киевская область стала едва ли не самой горячей точкой на избирательной карте Украины. Одних скандалов, сопровождающих только Обуховский и Васильковский районы, хватило бы на всю страну.

Именно здесь действующие главы районных советов Лариса Ильенко (БЮТ) и Наталия Баласинович (самовыдвиженец) затеяли аферу с пропиской "левых" избирателей на территории сел и посёлков. Увеличивая количество голосующих за них граждан, ушлые чиновницы хотят удержаться в своих креслах. Выиграть в честной борьбе у Ильенко и Баласинович уже не выйдет, ведь народ по горло сыт их многолетними махинациями с незаконным намывом песка и раздачи земли застройщикам. Люди на местах больше не собираются терпеть беспредел, который царит в их районах. По нашей информации, 25 октября жители Обуховщины и Васильковщины собираются "гостеприимно" встречать автобусы с пришлыми, устроив чужакам "Новые Санжары" и даже хуже.

Цинизм представителей так называемой старой элиты не знает границ. Так, в погоне за лакомой должностью Баласинович, которая на этот раз баллотируется в мэры Василькова, готова подвергать опасности жизнь и здоровье своих же сограждан. Как стало известно нашим журналистам, авантюристка, имея положительный результат теста на коронавирус, продолжает ходить на предвыборные митинги и вплотную общаться с людьми, не соблюдая безопасную дистанцию. За это против Баласинович завели уголовное дело, теперь ей грозит до восьми лет лишения свободы.

выборы, Баласинович, Ильенко, Украинка
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