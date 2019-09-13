Дубинский заявил, что обыски в Украинке могут быть связаны с добычей песка

Причиной обысков в городском совете Украинки Киевской области, которые сегодня, 13 сентября, проводит Служба безопасности Украины, могло стать возможное превышение полномочий городским советом и выделение земли вдоль Днепра под застройку.

Об этом “КиевVласть” заявил народный депутат по 94 округу Александр Дубинский (партия “Слуга народа”).

«Причина в отведении земельных участков с нарушением закона и превышении полномочий местной власти в сговоре с местным комитетом. Речь идет о земле вдоль Днепра, отданной под распаевание и жилую застройку. Также есть вопросы по набережной, выделению земли под строительство речного порта. Там могут быть интересы людей, которые занимаются добычей песка», – говорит он.

Как сообщалось, сегодня сотрудники СБУ начали обыски в горсовете Украинки Киевской области. Здание закрыто для посетителей.