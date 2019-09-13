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Дубинский – об обысках в Украинке: После смены власти СБУшники наконец занялись наведением порядка

13.09.2019 / 15:29
Дубинский – об обысках в Украинке: После смены власти СБУшники наконец занялись наведением порядка
Александр Дубинский Источник: youtube.com
Киевское управление СБУ проводит обыски в Украинке

В Украинке Киевской области давно пора проводить местные выборы, поскольку нынешние власти занимаются «беспределом».

Об этом заявил нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский в своем видеообращении, опубликованном в сети.

«Сейчас в украинском горсовете, это мой округ, 94-й, киевское управление СБУ проводит обыски у местной верхушки. Там давно пора проводить выборы. Смотрящие, бандиты беспредел, два года нет мэра, раздача земли, намыв песка, вылов — все, что хотите, там есть. И СБУшники после смены власти занялись там наконец наведением порядка. Я со своей стороны регистрирую постановление о проведении там выборов как можно скорее, потому что люди уже устали ждать, терпеть беспредел. И вот сейчас начались обыски в украинском горсовете», - отметил Дубинский.

Как сообщалось, сегодня Служба безопасности Украины проводила обыски в городском совете Украинки Киевской области. Здание горсовета закрыто для посетителей.

Источник: Inpress.ua
СБУ, обыски, Дубинский, Украинка
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