Госдеп США одобрил выделение Украине $141,5 миллиона на усиление обороны

Об этом сообщило в четверг, 12 сентября, американское специализированное издание Defense News.

"Государственный департамент одобрил выделение $ 141,5 млн помощи в области безопасности Украины, что включает также деньги на снайперские винтовки и гранатометы", - отмечается в сообщении.

Как уточнил по этому поводу помощник госсекретаря по вопросам политико-военных дел Кларк Купер, Конгресс был оповещен в среду об этом финансировании. Указанная сумма может начать использоваться через 15 дней после уведомления, если не будет возражений.

Кроме того, еще $250 млн из бюджета Минобороны, которые были сомнительно заблокированы администрацией Трампа, также должны быть применены в ближайшее время. Это подтвердил, в частности, сенатор Линдси Грэм во время заседания профильного комитета по ассигнованиям верхней палаты Конгресса США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп инициировал проверку средств Инициативы безопасности помощи Украине в размере $ 250 млн., из-за чего выделение средств было временно приостановлено.

В четверг стало известно, что Белый дом согласился разблокировать средства военной помощи США Украине.

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