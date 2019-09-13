Главу управления Гоструда Киевщины задержали на взятке за сокрытие нарушений

Служба безопасности Украины поймала на взятке руководителя Главного управления Гоструда в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины установили, что чиновник требовал деньги от представителя коммерческой структуры. За 60 000 гривен чиновник обещал предпринимателю не отражать в акте нарушения, выявленные в ходе проверки. К противоправной деятельности фигурант дела привлек адвоката как посредника», - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников на одной из улиц столицы.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.