Командир моряков рассказал, почему они не стреляли в ответ в Керченском проливе

Об этом он заявил 12 сентября на пресс-конференции в Укринформе.

"Прошло время, я разобрал для себя эту ситуацию. Бог меня вел, мы сделали то, что нужно. Если было бы иначе, нас бы не было", - сказал он.

Он отметил, что психологически очень тяжело пережил эту ситуацию. "В Лефортово был момент когда я сам себя довел до психологического момента ... один глаз дергался, другой потерял зрение на 80 процентов", - сказал он.

Ранее освобожденный вместе с другими моряками из российского плена командир Денис Гриценко сообщил, что самостоятельно принимал решение не стрелять в ответ во время столкновения с российскими кораблями в Керченском проливе в 2018 году.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыму обстреляли и захватили три корабля Военно-Морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены. Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных.

Суд ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить 24 захваченных моряков, и дать им возможность вернуться в Украину.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан, а также 24 моряка, которых Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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