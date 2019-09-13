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Мэр города поддержал строительство храма УПЦ в Ровно, препятствует группа депутатов

13.09.2019 / 15:40
Мэр города поддержал строительство храма УПЦ в Ровно, препятствует группа депутатов
мэр Ровно Владимир Хомко Источник: Центр информации УПЦ
Городской глава Ровно Владимир Хомко инициировал строительство храма Украинской Православной Церкви в Тынном микрорайоне города

Городской глава Ровно Владимир Хомко инициировал строительство храма Украинской Православной Церкви в Тынном микрорайоне города.

Религиозная община УПЦ начала активное строительство церкви, которая будет освящена в честь Рождества Пресвятой Богородицы - покровительницы микрорайона Тынное, как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.media

Депутаты городского совета прошлого созыва выделили часть земли под строительство жилого дома жительнице Ровно.

В прошлом году женщина выехала в Россию, а свою землю продала приходу общины Украинской православной Церкви.

Против инициативы мэра выступил активист Роман Коваль с группой депутатов, обвиняя Владимира Хомко в лоббировании интересов «московской церкви» и с требованием изучить законность строительства, а  в случае установления факта нарушения законодательства забрать у прихода этот земельный участок.

Роман Коваль предложил прихожанам УПЦ ограничиться возведением часовни, а землю использовать для других целей, например, для строительства остановки общественного транспорта.

Депутат горсовета от Тынного Роман Яворский отметил, что 21 сентября состоится праздник микрорайона, где и проведут опрос жителей, чтобы таким образом решить, чего хочет большинство граждан.

Источник: Inpress.ua
строительство, ровно, храм, упц
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