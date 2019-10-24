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В Ровно в храме УПЦ в честь Всех Волынских святых состоялась первая литургия

24.10.2019 / 11:18
В Ровно в храме УПЦ в честь Всех Волынских святых состоялась первая литургия
Ровенская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Во время богослужений возносились молитвы о мире в Украине

В Ровно в верхнем храме прихода УПЦ в честь Всех Волынских святых 23 октября состоялась первая литургия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, позднюю Литургию, в верхнем храме совершили три архиерея: ректор КДСиА епископ Белогородский Сильвестр, епископ Дубенский Пимен и епископ Згуровский Амвросий.

В нижнем храме в честь блаженной Ксении Петербургской совершили раннюю Божественную литургию.

Во время богослужений возносились молитвы о мире в Украине.

Также состоялся молебен и крестный ход вокруг храма. Епископ Сильвестр поздравил настоятеля протоиерея Михаила Жаровского, братию и прихожан с престольным праздником.

Источник: Inpress.ua
ровно, упц
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