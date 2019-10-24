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Еще один "кварталовец" получил должность в СНБО

24.10.2019 / 11:48
Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой пресс-службу нардепа.

Прямая речь Ткаченко: "В первую очередь, вижу свою роль в консультировании секретаря СНБО по социально-гуманитарным вопросам подконтрольной Украине территории. ".

Ткаченко является членом комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Он считает, что работа в СНБО попадет в унисон с работой в комитете.

Прямая речь: "Планов и задач для себя ставлю множество. Считаю, что впереди меня ждет много продуктивной работы"

Напомним: 22 октября стало известно, что креативный продюсер ООО "Квартал 95" шоумен и комик Сергей Сивохо был назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Комментируя реакцию общества на его назначение Сивохо предложил не спешить с выводами, хайпом и хейтом.

Ткаченко закончил Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля, а также Луганский национальный университет Тараса Шевченка.

До 2014 года проживал в Луганске, где руководил компанией Мастер-шоу, которая занималась организацией гастролей известных артистов.

В августе 2014 стал одним из совладельцев ООО "Квартал-концерт" - дочерней компании Студии "Квартал 95". Он обладает четвертью уставного фонда компании и является ее управляющим партнером.

Источник 

СНБО, Максим Ткаченко
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