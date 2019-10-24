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Фанар объявил о начале финансовых проверок своих монастырей и митрополий по всему миру

24.10.2019 / 12:12
Фанар объявил о начале финансовых проверок своих монастырей и митрополий по всему миру
Варфоломей Источник: Ромфея
Подчеркивается, что это решение распространяется и на митрополии в Америке

Константинопольский патриархат объявил о начале финансовых проверок во всех структурах, относящихся к его юрисдикции - всех архиепископий, митрополий, монастырей и учреждений своей юрисдикции по всему миру - с целью введения «тщательного контроля» расходов.

Греческий сайт «Romfea» опубликовал текст информационного письма Священного Синода Константинопольского патриархата, в котором говорится о решении провести финансовый аудит.

В письме, разосланном за подписью секретаря Священного Синода Константинопольского патриархата дьякона Григория (Франгакиса), говорится о том, что решение об аудите принято Патриархом Варфоломеем и Священным Синодом, и проводится на местах представителями Фанара «по своему усмотрению и в случае необходимости».

Подчеркивается, что это решение распространяется и на митрополии в Америке.

Среди причин проведения масштабной финансовой проверки указывается, что «есть случаи, такие как Бостон», где «нет финансового отчета о доходах, расходах, и пожертвованиях, которые составляют миллионы».

В письме поясняется, что обычно финансовая отчетность, которая ведется в митрополиях, является «простой и элементарной проверкой», при которой местный иерарх предоставляет бухгалтеру «некоторые общие числа».

Фанар настаивает, особо говоря о митрополиях Американской Архиепископии, на «тщательном контроле», для того, чтобы подробно изучить «документы, подтверждающие расходы, соответствие платежей расходам, а также получить подробный отчет где, когда и с какой целью они осуществлялись».

В письме говорится также о финансовых проблемах в Американской и Австралийской архиепископиях.

«Известно, что Европейская Комиссия за последние два года раскрыла информацию о финансах Архиепископии и состоянии банкротства, когда ее офисы на Манхэттене было и заложены "Алма Банку" под кредит в размере 7,5 миллионов долларов». Также упоминается «хаос» в финансовой документации по строительству храма Святого Николая в Нью-Йорке, «для завершения которого, после стольких лет, потребуется еще 48 млн. долларов США».

Источник: Inpress.ua
Фанар
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