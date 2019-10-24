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В Церкви канонизировали нового святого

24.10.2019 / 12:22
В Церкви канонизировали нового святого
Софроний Сахаров Источник: Pemptousia.gr
Архимандрит Софроний известен так же тем, что по выражению иеромонаха Петра (Прутяну) осуществил «наиболее радикальную литургическую реформу XX века» - заменил утреню, вечерню и часы Иисусовой молитвой, которая совершается примерно по два часа утром и по два часа вечером в монастыре Святого Иоанна Предтечи в графстве Эссекс

На Афоне 22 октября Константинопольский Патриархат объявил о канонизации схиархимандрита Софрония (Сахарова).

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на греческое интернет-издание «Пемптусия».

Сергей Семенович Сахаров, будущий схиархимандрит Софроний, родился 22 сентября 1896 года в Москве.

Во время Первой мировой войны служил в инженерных войсках, а в 1915 году поступил в Академию художеств, где учился до 1917 года.

В 1924 году на Пасху у Сахарова было видение Нетварного Света, после чего он решил посвятить свою жизнь служению Богу.

На следующий год поступил в Свято-Сергиевский богословский институт в Париже, оттуда уехал сначала в Югославию, а после - на Святую Гору.

8 декабря 1925 года поступил в Пантелеимонов монастырь на Афоне, где 18 марта 1927 года его постригли в монашество с именем Софроний.

Спустя 3 года Софроний познакомился с преподобным Силуаном Афонским и стал его духовным чадом, а позднее автором жизнеописания святого.

После смерти духовного отца инок Софроний ушел в «пустыню», в 1941 году стал иеромонахом.
4 марта 1959 года переехал в Великобританию, где основал монастырь Святого Иоанна Предтечи в графстве Эссекс.

Архимандрит Софроний известен так же тем, что по выражению иеромонаха Петра (Прутяну) осуществил «наиболее радикальную литургическую реформу XX века» - заменил утреню, вечерню и часы Иисусовой молитвой, которая совершается примерно по два часа утром и по два часа вечером в монастыре Святого Иоанна Предтечи в графстве Эссекс.

В 1974 году стал духовником обители.

11 июля 1993 года в монастыре Святого Иоанна Предтечи в Эссексе после продолжительной болезни архимандрит Софроний отошел ко Господу.

Как ранее сообщалось в СМИ, 20 октября в Константинопольском Патриархате канонизировали четырех афонских святых - Иеронима Сименопетрского (+ 1957), Даниила Катунакинского (+ 1929), Иосифа Исихаста (+ 1959) и Ефрема Катунакийского (+ 1998).

Источник: Inpress.ua
святой, софроний сахаров
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