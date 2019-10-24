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Экс-заместителя министра Бровченко арестовали, залог – более 3 млн

24.10.2019 / 12:50
Бывшего заместителя министра экономики Юрия Бровченко арестовали на два месяца с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского суда Киева

Дословно: "Судом постановлено решение о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с определением размера залога в виде ... 3400170 (три миллиона четыреста тысяч сто семьдесят) рублей".

Напомним, 22 октября Контрразведка СБУ задержала экс-заместителя министра экономики Юрия Бровченко за нанесение масштабного ущерба обороноспособности Украины.

Экс-чиновнику объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК.

Установлено, что чиновник Министерства экономического развития и торговли, чиновники ГП "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более $ 16,5 миллиона.

Источник 

арест, Юрий Бровченко
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