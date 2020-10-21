Зеленскому представили результаты первой фазы тестов украинской COVID-вакцины

Об этом шла речь на совещании с участием ученых, привлеченных к разработке, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент акцентировал на исторической значимости этой встречи и разработки.

«Я очень рад, что эта встреча состоялась. Речь идет и о высоких шансах разработки нашей уникальной оригинальной украинской вакцины против COVID-19, и о первом шаге к тому, чтобы возобновить изготовление вакцин в Украине. Государство будет поддерживать выработку этой вакцины. Результаты, которые вы представили, уже показывают положительную тенденцию», - сказал Зеленский.

Как рассказали в ОП, разработчики представили главе государства результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины. Отмечается, что эти исследования продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.

"Этот кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода", - объяснили в Офисе Президента.

На совещании обсудили, кто, когда и в какие сроки обеспечит прохождение клинических фаз, а также логистику будущего сотрудничества всех касательных ведомств для обеспечения изготовления вакцины и ее использования в случае успешного прохождения всех фаз.

Один из разработчиков - международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов - отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют.

Он также добавил, что является очень позитивным фактом то, что до сих пор в Украине не было скачка летальности по сравнению с ростом количества больных.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов пообещал всячески способствовать дальнейшим шагам в прохождении всех следующих фаз.

"О деталях и дальнейших шагах в прохождении фаз исследования вакцины будет сообщаться в соответствии с возможностями раскрытия информации", - добавили в ОП.

По данным Офиса главы государства, на совещании присутствовали министр здравоохранения Украины Максим Степанов, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Ольга Голубовская, заведующий отделом Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины Николай Спивак, председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины Сергей Комиссаренко, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Владимир Широбоков, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов, представитель компании по инновационным технологиям Марина Пак, представитель предприятия по научным разработкам Александр Шевчук.

Как сообщалось, Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX, которая создала альянс по доступу к вакцине против коронавируса разных стран мира.

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