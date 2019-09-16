Нардеп Дубинский инициирует выборы мэра Украинки Киевской области

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Постановления, в соответствии с которым в Украинке Обуховского района Киевской области будут назначены внеочередные выборы городского главы.

Автором проекта является Александр Дубинский, депутат ВР от 94 округа, выдвинутый партией “Слуга народа”, пишет “КиевVласть”.

«Назначить внеочередные выборы Украинского городского головы Обуховского района Киевской области на первое воскресенье после истечения 60-ти дней со дня вступления в силу этого постановления и провести их в порядке, определенном Законом Украины Законом Украины "О местных выборах», – сказано в проекте Постановления.

В пояснительной записке к проекту указано, что на очередных выборах 25 октября 2015 городским головой Украинки был избран Павел Козырев, который подал в отставку 21 сентября 2017 года.

В документе подчеркивается, что принятие этого Постановления позволит избрать нового мэра Украинки, что обеспечит реализацию права территориальной общины на самоуправление. Также отмечается, что ЦИК должна определить объем бюджетных расходов, необходимых для выборов, а Кабмин - профинансировать эти внеочередные выборы.

Ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски в городском совете Украинки Киевской области. Здание было закрыто для посетителей. Позже Александр Дубинский сообщил, что причиной обысков в горсовете Украинки могло стать возможное превышение полномочий городским советом и выделение земли вдоль Днепра под застройку.