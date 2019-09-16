Глава МИД объяснил, в каком случае Украина согласится на миротворцев на Донбассе

Об этом он заявил в выступлении на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

Пристайко выразил сомнение в эффективности миротворческой миссии.

"Мы знаем примеры в Африке, где миротворческие операции ООН продолжаются десятилетиями", - напомнил он.

Вместе с тем, глава МИД не исключил возможности возвращения к идее миротворцев в случае, если Киев зайдет в тупик с выполнением Минских соглашений без миротворцев.

"Если все остальное провалится, мы будем вынуждены просить международное сообщество о миротворческой операции в том или ином формате", - пояснил он.

Пристайко также считает, что Украина должна выполнять Минск несмотря на то, что обязательства по нему были даны предыдущей властью. "Мы (как государство) договорились о чем-то, и даже если мы ненавидим этот вариант – то должны дойти до конца", - пояснил он.

Напомним: президент Владимир Зеленский считает, что миротворческая миссия, если завести ее на Донбасс, должна работать на российско-украинской границе.

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