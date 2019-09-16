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Предстоятель УПЦ рассказал о том, что мир нужно искать в Церкви, а не в богатстве и развлечениях

16.09.2019 / 14:40
Предстоятель УПЦ рассказал о том, что мир нужно искать в Церкви, а не в богатстве и развлечениях
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейший Митрополит Онуфрий пожелал верующим держаться Церкви и пытаться приносить ей благие плоды

Мир и духовное блаженство нужно искать не в богатстве и развлечениях, а в Церкви.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в эфире 47-го выпуска программы «Слово Предстоятеля», который вышел на телеканале «Интер», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Блаженнейший владыка отметил, что эта притча говорит о Ветхозаветной и Новозаветной Церкви.

Архипастырь напомнил, что «Бог вручил Ветхозаветную Церковь иудейскому народу, но первосвященники так выстраивали жизнь, что и сами не приносили добрых плодов Церкви, и другим не позволяли этого делать и Сына Божьего не послушали», а потому Господь отобрал у них Церковь и отдал Ее всем людям.

«Новозаветная Церковь призывает нас приносить добрые плоды. Сюда ходят все люди – разных национальностей, разного цвета кожи, разного социального происхождения, и нас всех объединяет любовь и вера в Бога», – отметил Митрополит Онуфрий

Предстоятель УПЦ подчеркнул, что все мы – и священники, и миряне – являемся служителями Церкви, которой руководит Христос, и должны приносить добрые плоды. «Каждому из нас нужно уметь любить, нужно уметь прощать, нужно уметь терпеть. Через это мы все соединяемся с Богом и становимся способными вмещать такие чувства, как радость, мир и блаженство», - пояснил владыка.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий пожелал верующим держаться Церкви и пытаться приносить ей благие плоды, так как «Церковь без нас не погибнет, ибо Церковь является Телом Христовым, а мы без Церкви погибнем».

А тем, «кто еще не вошел в ограду Церкви», Предстоятель пожелал сделать это как можно скорее. «Не надо бояться подвига, к которому призывает Церковь. Он внешне кажется сложным и неудобным, а внутри этот подвиг наполнен миром и духовной сладостью. Правда, эту сладость ищут там, где ее нет – в алкоголе, наркотиках, в развлечениях, ищут в богатстве, в креслах властных, но там духовного наслаждения нет, оно есть только в Церкви и дается тем, кто живет в Церкви и приносит добрые плоды любви, прощения, милосердия и воздержания», – подытожил Митрополит Онуфрий.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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