Войти | Зарегистрироваться
16:04

вторник,
18 июня
Онлайн
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
Страна
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Политсовет партии "Евросолидарность" инициировал проверку всех членов избирательного списка

18.06.2019 / 15:19
Политсовет партии "Европейская солидарность" инициировал проверку всех членов избирательного списка, результаты проверки обнародуют на этой неделе.

"Ввиду публичной реакции по отдельным кандидатам в народные депутаты, политсовет партии "Европейская солидарность" инициировал проверку всех членов списка от "Европейской солидарности"", - сказано в сообщении на сайте партии.

Отмечается, что результаты проверки будут обнародованы на этой неделе.

"Мы подчеркиваем, что считаем очищение списка нормальной европейской практикой. Напоминаем, что ранее уже началась проверка обстоятельств поведения Н.Баласинович", - сказано в сообщении.

Ранее, 13 июня, на сервисе YouTube появилось видео, как глава Васильковского райсовета Наталья Баласинович, выдвинутая под №30 в списке партии "Европейская солидарность" на досрочных парламентских выборах, ругается с кем-то с применением ненормативной лексики.

Как сообщило интернет-издание "Цензор.нет" со ссылкой на авторов видео, Баласинович находилась в нетрезвом состоянии и ругалась с сотрудницей полиции.

В партии "Европейская солидарность" уже заявили, что начали "проверку обстоятельств поведения" Баласинович.

Источник 

выборы, Европейская солидарность, Баласинович
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.