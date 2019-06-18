Политсовет партии "Евросолидарность" инициировал проверку всех членов избирательного списка

"Ввиду публичной реакции по отдельным кандидатам в народные депутаты, политсовет партии "Европейская солидарность" инициировал проверку всех членов списка от "Европейской солидарности"", - сказано в сообщении на сайте партии.

Отмечается, что результаты проверки будут обнародованы на этой неделе.

"Мы подчеркиваем, что считаем очищение списка нормальной европейской практикой. Напоминаем, что ранее уже началась проверка обстоятельств поведения Н.Баласинович", - сказано в сообщении.

Ранее, 13 июня, на сервисе YouTube появилось видео, как глава Васильковского райсовета Наталья Баласинович, выдвинутая под №30 в списке партии "Европейская солидарность" на досрочных парламентских выборах, ругается с кем-то с применением ненормативной лексики.

Как сообщило интернет-издание "Цензор.нет" со ссылкой на авторов видео, Баласинович находилась в нетрезвом состоянии и ругалась с сотрудницей полиции.

В партии "Европейская солидарность" уже заявили, что начали "проверку обстоятельств поведения" Баласинович.

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