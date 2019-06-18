Войти | Зарегистрироваться
17:34

вторник,
18 июня
Онлайн
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
Страна
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Запорожской епархии УПЦ рассказали представителям ОБСЕ о разжигании межрелигиозной розни

18.06.2019 / 17:15
В Запорожской епархии УПЦ рассказали представителям ОБСЕ о разжигании межрелигиозной розни
Встреча представителей УПЦ и ОБСЕ Источник: Центр информации УПЦ
В ходе встречи обсуждались противоправные действия партии «Демократична сокира» и бездействие полиции

Сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине 18 июня встретились с представителями Запорожской епархии УПЦ.

В ходе встречи обсуждались противоправные действия партии «Демократична сокира» и бездействие полиции, а также фейк в СМИ о покушении на митрополита Луку, написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь епархии протоиерей Геннадий Елин, сообщает Центр информации УПЦ.

«Представители миссии выразили беспокойство в связи с появившимися публикациями в СМИ относительно якобы предотвращения покушения на жизнь управляющего Запорожской епархией митрополита Луки», – написал протоиерей Геннадий.

По его словам, участников встречи уведомили также о бездействии сотрудников правоохранительных органов относительно заявления о противоправных действиях представителей партии «Демократична сокира».

«Со дня подачи заявления Запорожской епархии в полицию (3 июня) о криминальном правонарушении по ч.3 ст.161 КК Украины, представителями политической партии "Демократична сокира", какой-либо реакции со стороны правоохранительных органов до сегодняшнего дня нет», – подчеркнул пресс-секретарь епархии.

Как сообщалось, 3 июня митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) подал в полицию заявление о противозаконных действиях политической партии «Демократическая сокира», которые разжигают межрелигиозную рознь и ненависть в обществе. Поводом к обращению стала публикация, которую партия разместила 24 мая на своей странице в Facebook. В данной публикации члены партии назвали православных «суками» («общественно употребляемое понятие, приравненное к бранным выражениям почти во всех славянских языках», – уточнил митрополит Лука) и прямо заявили о намерении им вредить.

Источник: Inpress.ua
Запорожье, ОБСЕ, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.