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Кандидату в Обуховские районный и городской советы (БЮТ) сожгли машину

19.10.2020 / 14:57
Инцидент связан не с политикой, а переделом рынка незаконной добычи песка

В ночь на 19 октября неизвестные сожгли машину кандидата от «Батькивщины» в Обуховские городской и райсовет Валеха Илгам Оглы Магсудова, пишет Inpress.ua.

"Бютовец" является человеком действующей главы районного совета Ларисы Ильенко (БЮТ), которая по сообщениям СМИ связана с незаконной добычей песка. Именно Магсудов возглавят банду, занимающейся намывом песка в интересах Ильенко.

По мнению экспертов, инцидент связан не с выборами, а с попытками передела рынка незаконной добычи полезных ископаемых и является продолжением истории с перестрелкой в кафе в Украинке. Тогда в группа неизвестных лиц, приехав на автомобилях из Киева, устроила стрельбу на территории ресторана "Де Бош". После чего в больницу обратились трое мужчин с ранениями, один из них затем скрылся.

БЮТ, Обухов, Магсудов
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