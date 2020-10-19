Кандидату в Обуховские районный и городской советы (БЮТ) сожгли машину

В ночь на 19 октября неизвестные сожгли машину кандидата от «Батькивщины» в Обуховские городской и райсовет Валеха Илгам Оглы Магсудова, пишет Inpress.ua.

"Бютовец" является человеком действующей главы районного совета Ларисы Ильенко (БЮТ), которая по сообщениям СМИ связана с незаконной добычей песка. Именно Магсудов возглавят банду, занимающейся намывом песка в интересах Ильенко.

По мнению экспертов, инцидент связан не с выборами, а с попытками передела рынка незаконной добычи полезных ископаемых и является продолжением истории с перестрелкой в кафе в Украинке. Тогда в группа неизвестных лиц, приехав на автомобилях из Киева, устроила стрельбу на территории ресторана "Де Бош". После чего в больницу обратились трое мужчин с ранениями, один из них затем скрылся.