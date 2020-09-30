Войти | Зарегистрироваться
12:01

среда,
30 сентября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Обуховские бютовцы сознательно ввели в заблуждение избирательную комиссию, предоставив неверные данные об образовании своих кандидатов

30.09.2020 / 10:55
29 сентября Окружной админсуд Киева своим постановлением отменил регистрацию списка кандидатов в депутаты Обуховского горсовета от БЮТ за несоблюдение ими гендерных квот. Однако, как выяснилось, это не единственное правонарушение обуховских бютовцев.

«Они сознательно ввели в заблуждение членов ТИК, предоставив ложную и недостоверную информацию. Дело в том, что согласно Избирательному кодексу (п.8, ч.1, ст.222), каждый кандидат в депутаты должен предоставить в ТИК автобиографию и указать наличие образования.  В части 4 этой же статьи указано, что ответственность за достоверность и точность сведений в документах несут сами кандидаты», - написал на своей странице в Фейсбуке журналист и кандидат в депутаты Владимир Тимофийчук.

Он сопоставил список БЮТ, обнародованный ТИК, и настоящие данные депутатов Обуховского райсовета.

«Становится очевидным, что председатель райсовета Лариса Ильенко и депутат Игорь Сухих не имеют высшего образования!  Вместо этого они сознательно ввели комиссию в заблуждение, указав в автобиографии о наличии таковой», - написал Тимофийчук.

А статьей 230 Избирательного Кодекса Украины предусмотрено, что территориальная избирательная комиссия вправе отказать кандидатам в регистрации в случае нарушения установленного порядка выдвижения. 

«Частью 3 этой же статьи предусмотрено, что кандидатам предоставляется право устранить ошибки или неточности, допущенных при заполнении данных.  Однако, считается ли технической ошибкой предоставление информации о высшем образовании при наличии только среднего или профессионально-технического?!  Вопрос риторический.  Собственно, как и то, имеют ли хоть какое-то право такие невежды и обманщики представлять общину?» - возмущается журналист.

Напомним, впервые в истории Украины суд отказал в регистрации  выше упомянутых кандидатов из-за несоблюдения гендерных квот. Возможно, Ларисе Ильенко и её команде просто не хватило образования, чтобы правильно посчитать до пяти: при формировании списков партии должны обеспечить присутствие в каждой пятерке не менее двух кандидатов каждого пола.

выборы, БЮТ, Обухов, Тимофийчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 сентября
29 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.