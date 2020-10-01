Войти | Зарегистрироваться
18:30

четверг,
01 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Суд признал антикоррупционера Шабунина виновным в коррупции

01.10.2020 / 17:58
Печерский райсуд Киева признал руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией.

Соответствующее решение судья Белоцерковец О.А. вынес в среду, 30 сентября.

«Установлено, что Виталий Шабунин, будучи членом Конкурсной комиссии по отбору на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) несвоевременно, без уважительных причин, подал ежегодную декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2019 год и нарушил требования закона Украины «О предотвращении коррупции», - говорится в решении.

Протокол о соответствующем правонарушении был составлен сотрудниками Нацполиции и передан в суд 7 августа 2020 года.

Суд признал В.Шабунина виновным и наложил взыскание в виде штрафа в размере 850 гривен.

Источник

суд, коррупция, Шабунин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.