Борец с коррупцией Шабунин сам оказался бандитом

Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией".

Фигуранту инкриминируется, что он, будучи членом конкурсной комиссии по избранию главы Национального агентства по противодействию коррупции, забыл своевременно подать декларацию, чем нарушил антикоррупционный закон.

"Борец с коррупцией, который сам оказался бандитом, очень не хочет, чтобы суд признал его коррупционером. Он очень надеется, что не попадёт в Реестр коррупционеров. А был бы настоящим борцом, сам бы пошёл и попросился, чтобы его внесли в Реестр", - считают авторы поста.

При этом они отмечают, что "Шабунин всего лишь мелкий бандит, бездельник и тупой организм, который паразитирует в стране".

"Очень надеемся, что Печерский суд будет объективным с этим бандитом и, закрывая по срокам дело, пропишет в мотивировочной части, что Шабунин тупой бандит", - резюмируют судьи.