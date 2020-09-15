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Борец с коррупцией Шабунин сам оказался бандитом

15.09.2020 / 17:05
Председатель правления и соучредитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин вызван на 10 утра 18 сентября в Печерский районный суд города Киева по обвинению в коррупции.

Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией"

Фигуранту инкриминируется, что он, будучи членом конкурсной комиссии по избранию главы Национального агентства по противодействию коррупции, забыл своевременно подать декларацию, чем нарушил антикоррупционный закон.

"Борец с коррупцией, который сам оказался бандитом, очень не хочет, чтобы суд признал его коррупционером. Он очень надеется, что не попадёт в Реестр коррупционеров. А был бы настоящим борцом, сам бы пошёл и попросился, чтобы его внесли в Реестр", - считают авторы поста.

При этом они отмечают, что "Шабунин всего лишь мелкий бандит, бездельник и тупой организм, который паразитирует в стране".

"Очень надеемся, что Печерский суд будет объективным с этим бандитом и, закрывая по срокам дело, пропишет в мотивировочной части, что Шабунин тупой бандит", - резюмируют судьи.

судьи, суд, коррупция, Шабунин
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