Судьи: Сытник, Шабунин и Зеленский могут безнаказанно нарушать закон

Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией".

"Глава НАБУ Сытник - "отдыхал за чужой счёт" (получил неправомерную выгоду). Составлен протокол. Признан коррупционером. Внесён в реестр. Организм Шабунин - "забыл подать декларацию". Составлен протокол. Будет внесён в реестр. Президент Зеленский - "забыл подать информацию об изменении в имущественном состоянии". Составлены протоколы. Они втроем улыбаются от этих нарушений. Для них нет никаких последствий", - отмечают судьи.

В то же время авторы поста задумываются о последствиях подобного поведения для рядового судьи. "А какие были бы для судьи последствия, если бы он: отдыхал за чужой счёт, подал декларацию не в строки, не задекларировал изменения имущественного состояния? Как минимум, публично заклеймили бы, а организм Маселко добивался бы его увольнения и делал бы себе на этом имидж борца", - считают они.

"В этом полном треше и сюрреализме у нас только один вопрос: почему вы, задокументированные коррупционеры, считаете, что у вас есть моральное право выдвигать претензии судьям?.." – резюмируют авторы сообщения.