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Кулеба назвал 23 страны, куда можно путешествовать украинцам

08.07.2020 / 11:49
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил список из 23 стран, куда сейчас разрешено въезжать украинцам.

Об этом шла речь на брифинге министра 7 июля

Прямая речь: "Их вообще 23. Эти страны включают те, куда нужна виза и те, где действуют определенные карантинные ограничения - это Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея. Это такие самые популярные направления.

Остальные страны, не менее прекрасны, но менее привлекательны для украинских путешественников. Мы не наблюдаем массового потока людей туда. Это Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова".

Кулеба призвал украинцев сосредоточиться на первом списке стран при выборе путешествия.

Напомним: ранее в МИД сообщили, что существует восемь категорий граждан, которые могут въезжать на территорию Евросоюза несмотря на общий запрет на въезд из-за пандемии коронавируса.

Также в МИД запустили интерактивную карту, где можно проверить условия въезда или транзитного проезда.

Источник

путешествия, МИД, Кулеба
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