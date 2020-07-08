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Резников допускает, что "нормандская четверка" может встретиться в августе

08.07.2020 / 11:18
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников предполагает, что следующая встреча лидеров стран "нормандского формата" может состояться в августе.

Об этом Резников заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Возможно, следующий" Берлин "("нормандская встреча"– ред), уже как встреча политических лидеров четырех стран "нормандского формата" по большому счету должна состояться после того, как будет понятно, что выполненный "Париж" (договоренности, заключены в Париже в декабря 2019 года – ред.).

Но я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. При условии, что мы действительно движемся навстречу".

Резников отметил, что "наши оппоненты", имея в виду Россию, могут специально затягивать время или наоборот, в случае, если им что-то будет нужно на этих переговорах.

Напомним, еще в марте 2020 председатель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что главным условием следующей встречи в "нормандском формате" на высшем уровне является выполнение предыдущих договоренностей, достигших в конце 2019 в Париже.

В России же считают, что Украина должна "согласовать с Донбассом" десятки законов перед проведением встречи.

В то же время президент Владимир Зеленский хочет, чтобы "нормандская встреча" состоялась не смотря на пандемию коронавируса.

9 декабря 2019 года в Париже прошла встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ).

Тогда было решено, что помощники президентов и министры иностранных дел стран "нормандской четверки" подготовят новый саммит через четыре месяца.

В ходе встречи президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников после Нормандской встречи заявил, что Украина предложит изменения в Минские соглашения к Нормандской встрече в марте или даже ранее.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже, что Минские договоренности "не окаменевший документ", и поддержала предложения президента Владимира Зеленского внести в него изменения.

Источник

Резников, нормандская встреча
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