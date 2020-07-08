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"Большая цифра": показатель заболеваемости на COVID-19 в Украине - 62,4 человека на 100 тысяч

08.07.2020 / 10:47
Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения, что объясняется вспышками болезни на Винниччине, Закарпатье и в Киеве.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения. Однако такая большая цифра возникла из-за вспышки в отдельных регионах, а именно на Винниччине, Закарпатье, а также в городе Киеве", - сообщил глава правительства.

На совещании отмечалось, что правительство тщательно изучает практики преодоления коронавируса за рубежом, а также опыт других стран по подготовке к началу нового учебного года 1 сентября.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении количества людей с пневмонией и подчеркнул, что все, кто умер в эти сутки от последствий COVID-19- а это 21 человек, - имели серьезные сопутствующие заболевания и были в зоне риска.

В то же время, как отмечается, Минздрав должен выяснить ситуацию в Харьковской областной клинической инфекционной больнице, которая стала центром социального напряжения из-за нехватки мест для больных COVID-19 и нехватки врачей.

Напомним, по состоянию на 7 июля в Украине лабораторно подтверждено 49 607 случаев COVID-19, в частности 564 за сутки.

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статистика, коронавирус, COVID-19
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