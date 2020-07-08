У Зеленского предлагают отдельный закон для русского и других языков

Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский во время устных слушаний по делу о конституционности "языкового закона", сообщает "Укринформ"

Прямая речь: "Верховная Рада должна принять отдельный закон, который будет регулировать статус русского языка и других языков нацменьшинств".

По словам Вениславского, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" касается правового регулирования применения исключительно украинского.

Предметом правового регулирования данного закона не является статус других языков.

Вениславский также уверил, что позиция президента относительно украинского языка как единственного государственного остается неизменной.

Напомним: 7 июля Конституционный суд Украины начал рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Напомним, 25 апреля 2019 года народные депутаты приняли закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля. За это решение проголосовали 278 парламентариев.

Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".

Российская делегация обратилась к председателю Совета Безопасности ООН и попросила созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке.

20 мая члены Совета Безопасности ООН проголосовали против проведения заседания, инициированного российской делегацией по украинскому закону о языке.

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