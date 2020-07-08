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Коронавирус в Украине: в Минздраве говорят о "втором дне стабилизации"

08.07.2020 / 09:03
6 июля в Украине зафиксировали 564 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, но 21 больной человек умер, а 490 пациентов выздоровели.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 7 июля

Прямая речь главы МОЗ: "Второй день мы наблюдаем такую стабилизацию ситуации".

Больше всего новых случаев – снова во Львовской (144) и Закарпатской (83) областях, а также в Киеве (63).

Госпитализировали в понедельник 197 больных с коронавирусом.

Всего по состоянию на 9 утра 7 июля в Украине 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 283 летальных, 22 193 пациента выздоровели.

Из всех больных, которые были зафиксированы, 3 569 – дети, 7 046 – медработники (в последние сутки коронавирус подтвердили у 19 детей и 16 медработников).

Проведено уже 731 858 тестирований методом ПЦР. За минувшие сутки сделали в целом 21 374 тестирования, из них 9 343 методом ПЦР и 12 031 методом ИФА.

Напомним: 5 июля в Украине обнаружили 543 новых случая заболевания COVID-19, 13 больных умерли, а 327 человек выздоровели.

В мире 6 июля зарегистрировали 171 тысячу случаев заболевания коронавирусом, умерли 3583 человека.

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статистика, коронавирус, COVID-19
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