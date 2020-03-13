Войти | Зарегистрироваться
15:04

пятница,
13 марта
Онлайн
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

МИД призывает украинцев воздержаться от поездок в 11 стран, включая Турцию, Италию, Испанию, Таиланд, Египет и ОАЭ

13.03.2020 / 14:52
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал соотечественников воздержаться от поездок в страны, пораженные новым коронавирусом Covid-19.

А также назвал страны, к поездкам в которые необходимо относиться с особой осторожностью.

"У меня есть сейчас призыв ко всем гражданам Украины, которые все еще планируют или уже запланировали, но еще не поехали в туристическое путешествие. Министерство иностранных дел призывает вас воздержаться от туристических путешествий в страны, пораженные коронавирусом. Особенно это касается наиболее популярных направлений среди наших граждан - это Египет, Таиланд и другие", - сказал Кулеба на брифинге в Киеве в четверг, 12 марта.

"Уважаемые украинцы, мы сделаем все для того, чтобы защитить вас и помочь вам, но пожалуйста, воздержитесь от решений, которые вас самих ставят под угрозу", - добавил глава ведомства.

Кулеба уточнил, что Министерство призывает украинцев максимально осторожно относится к поездкам в Италию, Египет, Турцию, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Испанию, Францию, Грецию, Китай, Южную Корею, Японию.

Он отметил, что в МИД понимают, что из-за ограничительных мер, которые принимаются правительствами стран, у украинцев могут возникнуть проблемы с документами.

"Мы будем предоставлять вам максимальное содействие, обращайтесь в консульства. Мы также будем сейчас работать с правительствами соответствующих стран для того, чтобы вы могли избегать штрафов и любых последствий такой ситуации", - сказал министр.

Источник 

коронавирус, МИД, поездки, Кулеба
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.