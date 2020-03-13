На Закарпатье священник УПЦ помог осуществить мечту онкобольного ребенка

На Закарпатье священник Украинской Православной Церкви помог осуществить мечту мальчика, который проходит лечение в онкогематологическом отделении Областной детской больницы в Ужгороде.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, ребенок мечтал познакомиться с полицейским и поехать домой на полицейской машине. Узнав о его мечте, глава молодежного отдела епархии архимандрит Агапит (Шпиняк) обратился к начальнику патрульной полиции в Закарпатской области майору Юрию Марценишину.

«Услышав о мечте мальчика познакомиться с настоящими полицейскими, мы при поддержке Юрия Васильевича решили осуществить ее. Нас до глубины души поразила реакция Юры (онкобольного ребенка – ред.). Можем сказать только одно, надо радоваться и ценить все так, как этот мужественный юноша. Он настолько искренне радовался, что слезы на глазах появились даже у сильного и мужественного сотрудника полиции.

На днях Юра проходил блок химиотерапии и сейчас на несколько дней его отпустили домой. Море сегодняшнего позитива придаст ему сил бороться с тяжелым недугом. […] Просим молитв о здоровье тяжелобольного отрока Георгия. Добро творить легко, а во время поста мы молитвой и добрыми делами готовиться к встрече со светлым Христовым Воскресением», - рассказал отец Агапит.