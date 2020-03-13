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Зеленский подписал закон о допуске иностранных военных в Украину в 2020 году для участия в учениях

13.03.2020 / 14:21
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году.

В частности - для участия в многонациональных военных учениях.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, 12 марта документ был возвращен с подписью президента.

Как сообщалось, 4 февраля законопроект №3003 был зарегистрирован в парламенте как неотложный.

4 марта Верховная Рада дала разрешение президенту на допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

За соответствующий законопроект №3003 во втором чтении и целом проголосовали 289 народных депутатов.

Как отмечается в законопроекте подразделения ВС других государств будут принимать участие в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2020" и "Си Бриз - 2020 ", украинско-молдавских учениях "Юг - 2020", украино-румынских учениях "Риверайн - 2020" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2020 ".

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военные, учения, Зеленский
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