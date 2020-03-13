В Черновицкой области госпитализированы еще два человека с подозрением на коронавирус

"На Буковине официально подтвержден лишь один случай инфицирования коронавирусом. Состояние мужчины стабильное, лечение продолжается. С подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу в течение дня госпитализированы два человека. Они имеют признаки инфекционного заболевания и были в странах, где выявлены случаи COVID-19", - сказано в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что в Черновицкую область в течение суток будет доставлена тест-система для диагностики СОVID-19 немецкого производства.

Кроме того, в ОГА ввели практику публичных отчетов об использовании средств, выделенных на противодействие коронавирусу.

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