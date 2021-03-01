С 1 марта Черновицкая область стала "красной"

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Дословно: "Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 1 марта 2020 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области и применить на территории Черновицкой области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности".

Справка: С 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину с разделением областей по уровню коронавирусной опасности.

"Красный" уровень устанавливается решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе министра здравоохранения в течение 48 часов с момента наступления оснований для введения этого уровня эпидемиологической опасности. Решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС вступает в силу не ранее чем через 2 дня с даты его опубликования.

На территории регионов с "красным" уровнем, кроме ограничений, действующих на "желтом" и "оранжевом" уровне также запрещена:

работа заведений питания, кроме доставки и заказов на вынос;

работа ТРЦ и других заведений развлекательной деятельности;

работа магазинов и рынков, кроме тех, где не менее 60% площади предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медназначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленным в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;

работа финучреждений, операторов почтовой связи, техобслуживания и ремонта транспортных средств, ремонта компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

выполнение работ по сбору и заготовке отходов;

осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг (прием посетителей осуществляется по предварительной записи);

прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников. Кино- и видеосъемки разрешены при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), масок;

работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов и т.п.;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;

работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 23:00 до 6:00 следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Напомним: 26 февраля областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила усилить карантинные ограничения на территории Черновицкой области из-за ухудшения ситуации с распространением Covid-19.

Первой в "красную" зону отправили Ивано-Франковскую область. Однако дополнительно к обычным ограничениям "красной" зоны регион еще и закрыли для транспорта.

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