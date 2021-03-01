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Зеленский примет участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия"

01.03.2021 / 10:49
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме «Украина 30. Развитие правосудия» 1 марта.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

«Форум состоится в Киеве 1-3 марта с соблюдением всех карантинных норм. В мероприятии также примут участие представители Офиса Президента, правительства, парламента, дипломатического корпуса стран G7 и профильные эксперты», - отмечается в анонсе.

Участники форума обсудят роль и миссию Конституционного и Верховного судов, а также проект нового Уголовного кодекса и перспективы рекодификации Гражданского кодекса Украины. Желающие смогут задать вопросы спикерам форума на сайте и страницах мероприятия в соцсетях.

Кроме того, на полях форума 1 марта состоится подписание первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках Государственной программы «Доступная ипотека 7%». В мероприятии примут участие министр финансов Сергей Марченко, его заместитель по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, руководители банков и семьи-заемщики.

Напомним, глава государства 8 февраля на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" дал старт большому общественному диалогу в рамках празднования 30-летия Независимости Украины, который будет состоять из 30 масштабных еженедельных форумов о жизненно важных для страны вопросах.

Источник

форум, правосудие, Зеленский
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