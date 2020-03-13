Пристайко: военный конфликт не является препятствием для вступления Украины в НАТО

"В основополагающих документах Альянса нет положения, которое бы запрещало присоединяться к НАТО стране, в которой продолжается военный конфликт. Поэтому с юридической точки зрения Украина имеет такие же возможности, как и другие страны, которіе не воюют", - сообщает пресс-служба Офиса вице-премьера в соцсети Facebook.

В то же время Пристайко отметил, что конфликт усложняет процесс вступления Украины в Альянс, истощает страну и задерживает её развитие.

"Задача Украины сейчас - "вырваться" из конфликта, используя все возможные дипломатические и другие средства. Команда президента Владимира Зеленского работает над этим каждый день. Политическое решение по вступлению Украины в НАТО будет зависеть от развития нашей страны - внедрения военных и других реформ, обеспечения демократии на верховенства права и тому подобное", - заявил вице-премьер.

"Мы непременно будем в НАТО - это лишь вопрос времени", - уверен Пристайко.

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