Войти | Зарегистрироваться
13:33

пятница,
13 марта
Онлайн
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Пристайко: военный конфликт не является препятствием для вступления Украины в НАТО

13.03.2020 / 12:48
Военный конфликт на Донбассе юридически не является препятствием для вступления Украины в НАТО, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

"В основополагающих документах Альянса нет положения, которое бы запрещало присоединяться к НАТО стране, в которой продолжается военный конфликт. Поэтому с юридической точки зрения Украина имеет такие же возможности, как и другие страны, которіе не воюют", - сообщает пресс-служба Офиса вице-премьера в соцсети Facebook.

В то же время Пристайко отметил, что конфликт усложняет процесс вступления Украины в Альянс, истощает страну и задерживает её развитие.

"Задача Украины сейчас - "вырваться" из конфликта, используя все возможные дипломатические и другие средства. Команда президента Владимира Зеленского работает над этим каждый день. Политическое решение по вступлению Украины в НАТО будет зависеть от развития нашей страны - внедрения военных и других реформ, обеспечения демократии на верховенства права и тому подобное", - заявил вице-премьер.

"Мы непременно будем в НАТО - это лишь вопрос времени", - уверен Пристайко.

Источник 

Донбасс, НАТО, военный конфликт, Пристайко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 марта
12 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.