Токсичной Александре Устиновой напомнили платный лоббизм, коррупцию и связи с криминалом

Народный депутат Украины Александра Устинова (фракция «Голос»), которую на этой неделе нардеп Александр Дубинский обвинил в хищении $143 млн средств международной финансовой помощи, ранее вместе со своими подельниками была замешена в ряде громких коррупционных скандалах, подкупах чиновников, лоббизме иностранных компаний и уголовных делах, возбужденных Генеральной прокуратурой Украины, передает proua.com.ua.

Как выяснили СМИ, уже около 10 лет Александра Устинова, как и другой нардеп «Голоса» Ольга Стефанишина, тесно связана с Дмитрием Шерембеем, трижды судимым за воровство и наркоторговлю. ВИЧ-инфицированный рецидивист, известный в уголовных кругах по погонялу Димон-дырявый много лет замешанный в ряде коррупционных скандалов, из офисов которого буквально не выезжают правоохранительные органы. За последние годы возбуждены несколько уголовных дел по разворовыванию средств. Сам Дмитрий Шерембей отказывается «называть» сумму своих заработков.

Еще в 2016 году известный журналист Владимир Бойко опубликовал закрытые данные налоговых деклараций общественников-антикоррупционеров из организаций «Центр противодействия коррупции» (руководитель – Виталий Шабунин), «Пациенты Украины» и Всеукраинской сети «ЛЖВ» (сегодня — БО «100% Жизни»), в которой с 2010 года работала Александра Устинова. Как выяснилось из этих документов, Дмитрий Шерембей в 2013 году получил порядка 1200 долларов от украинского офиса фармацевтической компании Abbvie. Благотворительная организация «Пациенты Украины», которую он возглавлял, устраивала митинги и акции протеста за то, чтобы Минздрав Украины закупил препарат «Креон» производства Abbvie (тогда эта компания называлась Abbott). Александра Устинова является членом наблюдательного совета БО «Пациенты Украины».

На основании этих данных, как писал сайт «Буквы» в 2017 году, соратница Виталия Шабунина по общественной и антикоррупционной деятельности, Александра Устинова, занималась платным лоббизмом в пользу замминистра здравоохранения Игоря Перегинца. Такой вывод можно сделать на основе опубликованной Владимиром Бойко декларации Устиновой. Ей выплачивал деньги Украинский кризисный медиа-центр, соучредителем которого является жена Игоря Перегинца Наталья Попович. Как заявляет Владимир Бойко, Виталий Шабунин, Александра Устинова и другие члены «Центра противодействия коррупции» постоянно поддерживали инициативы Игоря Перегинца небескорыстно.

В 2014 году фонд «Пациенты Украины», который возглавлял Дмитрий Шерембей, и членом наблюдательного совета которого является Александра Устинова, начислил 55 000 грн Владимиру Курпите, занимавшего на тот момент пост главы Государственной службы по противодействию ВИЧ/СПИД. По мнению журналиста Бойко, это прямой подкуп чиновника со стороны организации, уличенной в фармацевтическом лоббизме. До этого Владимир Курпита – много лет работал в «ЛЖВ» на руководящей должности. Только в 2016 году, согласно его декларации, он получил от «ЛЖВ» 1,28 млн грн, то есть более 100 тыс. в месяц работая в благотворительной организации, а его жена еще 343 тыс.

Позднее Владимир Курпита уйдет работать в Минздрав на зарплату в 2 раза меньше, оставив работать свою жену в «ЛЖВ» и лоббируя интересы этой организации.

Ранее Виталий Шабунин, Дмитрий Шерембей, Александра Устинова проводили ряд кампаний за изменения фармацевтического законодательства. Возглавляемые ими организации «Центр противодействия коррупции» и БФ «Пациенты Украины» соавторы закона о закупках препаратов у международных организаций в обход украинского Минздрава. «Пациенты Украины» также активно лоббировали законопроект об упрощенной регистрации лекарственных препаратов, который, по мнению многих экспертов, выгоден авторам серых схем, позволяющих наводнить Украину сомнительными и низкокачественными препаратами, под видом европейских.

Связь между этими людьми и организациями заключается не только в том, что они находятся в постоянном партнерстве и связаны организационно, финансово и личностно. Несколько человек, составляющих костяк этих организаций, постоянно занимают руководящие посты в дружественных организациях или прикрывают друг друга.

Народный депутат Андрей Деркач подал в Нацполицию заявление о воровстве средств международной помощи, которые предназначались больным СПИДом.

Нардеп обвинил основателей Центра противодействия коррупции — Дмитрия Шерембея и его коллегу Шабунина — в хищениях из 142 млн долларов помощи, которые прошли через благотворительную организацию «Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИД» (ВЖЛ) и подконтрольные ей структуры.

По данным Деркача, часть денег была использована по прямому назначению, а часть – просто выводилась на счета подставных ФОПов. Также якобы Шабунин и Шерембей лоббировали интересы коммерческих компаний с признаками фиктивности при закупке медицинского оборудования и лекарств. За это антикоррупционерам, как и нардепу Александре Устиновой, может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы.Напомним, в своей декларации за 2017 год Александра Устинова указала получение 590 тыс. грн от «Центра противодействия коррупции» как предприниматель (ФОП).