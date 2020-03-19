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Вторую смерть от коронавируса в Украине будет расследовать полиция

19.03.2020 / 13:43
На Буковине полиция будет расследовать обстоятельства смерти 33-женщины, у которой диагностировали коронавирус, начато производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей медработниками.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области

Дословно: "Во время мониторинга сети Интернет сотрудники Черновицкого отдела полиции обнаружили информацию о том, что из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей медицинскими работниками вследствие заболевания COVID-19 умерла 33-летняя женщина.

В заметке в одной из социальных сетей отмечается, что родители умершей женщины обвиняют врачей в неоказании надлежащей медицинской помощи их дочери. Женщина находилась в больнице с подозрением на инфицирование коронавирусом, однако положительные результаты тестов поступили уже после ее смерти".

Чтобы проверить информацию и выяснить обстоятельства и дать правовую оценку действиям врачей следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 2 лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним: в ночь на 17 марта появилась информация, что в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы умерла молодая женщина, которая находилась на лечении с подозрением COVID-19.

Однако подтверждения, что у нее был коронавирус, тогда не было. Ее анализы были на исследовании.

Позже в Минздраве официально подтвердили, что от коронавируса в Черновицкой области умерла 33-летняя женщина.

В Украине по состоянию на 20:00 17 марта официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них — летальные.

Только 17 марта было выявлено 7 новых случаев болезни, один -- у жителя Киевской области. Также среди инфицированных - двое детей в возрасте 1 год 10 месяцев и 6 месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 640 образцов.

В Украине с 12 марта по 3 апреля введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.

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смерть, коронавирус, Черновицкая область
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