В РПЦ сравнили ситуацию с требованием автокефалии Северной Македонией с украинским церковным расколом

Уврачевать раскол можно только на основе церковных канонов, а не с помощью политических решений в религиозной сфере.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире передачи «Церковь и мир», комментируя письмо Премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева патриарху Варфоломею с просьбой дать автокефалию непризнанной в православном мире «Македонской православной церкви».

«Я не хотел бы делать какие-либо прогнозы относительно дальнейших действий Патриарха Варфоломея, но мы видим, к чему привела легализация раскола на Украине. Он всем там пообещал — и властям страны, и церковным деятелям, — что будет уврачевание раскола, что все православные объединятся, но с самого начала было понятно, что на такой основе, на которой он предлагал объединиться, это объединение состояться не может. Потому что просто поставить на один уровень каноническую Церковь и тех раскольников, которые на протяжении более четверти века боролись против канонической Церкви, уравнять их в правах, смешать их в одну организацию и сказать — выбирайте себе руководителя, это не значит уврачевать раскол. Уврачевать раскол можно только на основе церковных канонов», - объяснил митрополит Илларион.

По его мнению, когда «политик разыгрывает церковную карту, причем делает это таким образом, что фактически он идет против собственного народа, то это ничем хорошим для него не кончится».

«Мы видим, что произошло на Украине. Мы видим, какова была политическая судьба Порошенко. Мы видим, что раскол не только не уврачеван, но, наоборот, углубился. И я очень надеюсь на то, что в Северной Македонии не произойдет того же, что произошло на Украине», - подчеркнул митрополит Илларион.

Как сообщалось ранее, церковный кризис в Северной Македонии возник из-за автокефального раскола. Страна относится к канонической территории Сербской Православной Церкви. Но хотя провозглашенную в 1967 году «Македонскую православную церковь» не признала ни одна поместная Церковь, власть в стране поддерживает именно эту структуру.