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Холоднюку избрали меру пресечения сугубо из-за отношения работников ВАКС к НАБУ

04.08.2020 / 14:20
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения главе Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновию Холоднюку. Руководителю ГСА назначили личное обязательство.

Таким образом, следственный судья частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Служители Фемиды обращают внимание, что меру пресечения Холоднюку избрали сугубо из-за отношения работников ВАКС к НАБУ, и в связи с этим указывают на несколько моментов, информирует телеграм-канал "Под мантией".

"Две недели назад кричали о том, что есть основания для ареста всех участников. Это же ретранслировали в прессе соросята", - сказано в сообщении.

Непосредственно перед судом начали говорить о залоге в 1,5 млн. грн, на заседании потребовали 500 тыс. грн. "В заседании огласили перерыв почти на неделю и попросили от НАБУ еще дать документов. НАБУ что-то дало. ВАКС огласил личное обязательство", - отмечают авторы поста.

"Мы же понимаем, как работают НАБУ и ВАКС, как удовлетворяют все ходатайства от НАБУ. И тут, после громких заявлений, максимума нагнетания, только личное обязательство. Следовательно, это в очередной раз подтверждает, что история по ОАСК совсем тухлая. Меру избрали сугубо из-за отношения работников ВАКС к НАБУ", - резюмируют они.

НАБУ, мера пресечения, ВАКС, Холоднюк
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