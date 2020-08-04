Холоднюку избрали меру пресечения сугубо из-за отношения работников ВАКС к НАБУ

Таким образом, следственный судья частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Служители Фемиды обращают внимание, что меру пресечения Холоднюку избрали сугубо из-за отношения работников ВАКС к НАБУ, и в связи с этим указывают на несколько моментов, информирует телеграм-канал "Под мантией".

"Две недели назад кричали о том, что есть основания для ареста всех участников. Это же ретранслировали в прессе соросята", - сказано в сообщении.

Непосредственно перед судом начали говорить о залоге в 1,5 млн. грн, на заседании потребовали 500 тыс. грн. "В заседании огласили перерыв почти на неделю и попросили от НАБУ еще дать документов. НАБУ что-то дало. ВАКС огласил личное обязательство", - отмечают авторы поста.

"Мы же понимаем, как работают НАБУ и ВАКС, как удовлетворяют все ходатайства от НАБУ. И тут, после громких заявлений, максимума нагнетания, только личное обязательство. Следовательно, это в очередной раз подтверждает, что история по ОАСК совсем тухлая. Меру избрали сугубо из-за отношения работников ВАКС к НАБУ", - резюмируют они.