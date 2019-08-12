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Прокуроры просят 50 млн залога за подозреваемого по делу "Роттердам+"

12.08.2019 / 13:50
Одного из подозреваемых по делу "Роттердам +" задержали 8 августа - это бывший член НКРЭКУ Владимир Евдокимов, Соломенский суд Киева избирет ему меру пресечения.

Прокуроры просят залог в 50 млн гривен. Об этом сообщили глава САП Назар Холодницки и, директор НАБУ Артем Сытник.

"Одного подозреваемого было вчера задержано. Сейчас идет судебное заседание в Соломенском суде по избранию меры пресечения. Там залог мы просим 50 млн гривен. Это член НКРЭКУ. По другим фигурантам, которых не задержали, потому что они находятся за пределами Украины, по ним начато уголовный процесс, то есть им объявлено подозрения, их вызвали к детективам во вторник, среду и в разные даты и в случае их неявки, будут приниматься меры для их розыска", - отметили они.

"Некоторые фигуранты уже более 7 месяцев находятся за пределами Украины, но при этом активно пишут в Facebook, поэтому мы их приглашаем к сотрудничеству. Приезжать и проводить процессуальные действия, а не медийные", - сказал Сытник.

В САП УП уточнили, что речь идет о директоре ООО "Оператор рынка" бывшем члене НКРЭКУ Владимире Евдокимове.

Сытник попросил фигурантов дела, которым составили подозрения, не только активно защищать себя в Facebook, но и вернуться в Украину и сотрудничать с детективами.

Холодницкий добавил, что прокуроры "с нетерпением ожидают позиции стороны защиты".

Напомним: 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении 6 лицам, в частности бывшему председателю и члену НКРЭКУ Дмитрию Вовку по делу "Роттердам+".

Правоохранители считают, что действия злоумышленников нанесли стране и гражданам более 18 миллиардов 868 млн гривен убытков.

Досудебное следствие в производстве продолжается и НАБУ устанавливает причастных к совершению преступления.

Детективы НАБУ и прокуроры САП заявили, что не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украину по формуле "Роттердам+" попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах.

Источник 

залог, НАБУ, Евдокимов, Сытник, Холодницкий, мера пресечения, Роттердам+
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