Главный критерий "доброчестности" - сразу признавать в ВАКС вину клиента

В частности, в своем блоге на "Украинской правде" в статье "Жаждущие хаоса: как адвокаты пытаются сорвать работу Антикоррсуда" он указал, что "еще до запуска Высшего антикоррупционного суда было известно, что перед ним стоит непростая задача. И состоит она не только в том, чтобы вынести справедливый приговор. Для доведения таких процессов до конца необходима значительная психологическая выдержка".

Судей возмущают подобного рода заявления. "Уважаемые адвокаты! Ждите «реформу»! И проверку на доброчестность от соросят. Спойлер: главный критерий доброчестности - кроме как, понятное дело, прославление Майдана и всякого рода бродячих активистов, - это сразу признавать в ВАКС вину клиента, да и вообще отказывать в правовой помощи лицам в делах, досудебное расследование по которым осуществляет Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Ибо не заслуживают!" - отмечают они в телеграмм-канале "Под мантией".

"Соросята вам упростят задачу, составят список недоброчестных, - этих людей вообще нельзя защищать в суде или где-либо! Ибо нечего помогать плохим «коррупционерам». Защищать можно только своих, коррупционеров-«реформаторов», таких как Верланов, или радикалов и убийц, таких как Стерненко, а «адвокация», особенно от Центра противодействия коррупции, - это вообще - только для НАБУ", - подчеркивают авторы поста.

Они также хотят услышать от Андрея Боровика "комментарий о "психологической выдержке" судей, под окнами которых сутками устраивают митинги и файер-шоу его друзья - активисты и радикалы". "Или это в порядке вещей?.." - задаются вопросом судьи.