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Митрополит УПЦ рассказал, чем страшны последствия греха раскола между Церквями

26.10.2020 / 17:54
Митрополит УПЦ рассказал, чем страшны последствия греха раскола между Церквями
Источник: Центр информации УПЦ
Некоторые иерархи Кипрской церкви уже высказали свое недовольство и несогласие с таким самочинным поступком архиепископа Хризостома II

Нарушая святые каноны, духовенство объявляет войну Самому Богу и вносит разделения в мировое Православие.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале, комментируя поминовение во время богослужения главой Кипрской Церкви архиепископом Хризостомом II главы ПЦУ Епифания.

По словам владыки Луки, недавно глава Кипрской Церкви заявлял, что ПЦУ «к Церкви не имеет никакого отношения, а те, кто в их структуре называются священнослужителями, не имеют вообще канонического рукоположения», а предав Мать-Церковь, архиепископ Хризостом совершил грех хулы на Святого Духа.

«Некоторые иерархи Кипрской церкви уже высказали свое недовольство и несогласие с таким самочинным поступком архиепископа Хризостома II, потому что они понимают всю пагубность такого решения», - подчеркнул митрополит Лука.

Он объяснил, какие последствия несет в себе раскол.

«Что делают предстоятели тех Поместных церквей, которые идут против Духа Святого, давшего нам не только Догматы, но и Каноны жизни Церкви? Во-первых, они дают возможность укорениться в своей злобе и ненависти антихристианским силам, которые ведут борьбу с Богом. Во-вторых, они разрушают ту Поместную церковь, к которой сами принадлежат, внося соблазн, смущение и разделения среди своих же братьев. В-третьих, они навеки этим отправляют свои собственные души в муку вечную, увлекая за собой души тех, кто им доверял. Самое страшное наказание от Бога понесет то духовенство, которое ставит национальное единство выше единства всех христиан вокруг Христа. Не будет пощады тем иерархам, кто политику, карьеру или материальную выгоду ставит выше Евангельской Истины», - заключил митрополит Лука.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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