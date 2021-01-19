Минск заявил об аудио, которое опровергает заявления обличителя "белорусского следа" в деле Шеремета

Об этом сообщает пресс-служба МИДа Беларуси

Прямая речь: "На самом деле этот индивид (Макар – ред.) нам довольно давно знаком, поэтому мы с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний.

Мы также отметили реакцию наших украинских коллег, которые чуть ли не решили выстроить на этом целое новое расследование. Притом понятно, что исключительно по политическим причинам…

У нас есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца.

Глаз заявил, что Макар якобы трижды обращался в посольство Беларуси в Литве летом 2020 года и из "этих обращений совершенно понятны все его мотивы".

Также он заявил, что Украина не обратилась к Беларуси за правовой помощью, чтобы провести объективную проверку, но в случае поступления "готовы рассмотреть обращение украинской стороны".

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, после того как Александр Лукашенко провозгласил себя президентом Беларуси Украина прекратила дипломатические отношения с Беларусью.

Напомним, 4 января белорусская оппозиция передала Украинской правде записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева.

На записи звучат слова Зайцева, записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске. В частности, обсуждается способ убийства Шеремета, который в то время жил и работал в России. Ставится задача его взорвать. И сделать это так, чтобы убийство стало публичным сигналом.

Игорь Макар, который распространил аудиозапись, где силовики Беларуси обсуждают возможность убийства журналиста Павла Шеремета, сообщил о готовности свидетельствовать по делу Офису генерального прокурора Украины.

18 января Макар заявил, что дал показания украинским правоохранителям в Киеве по делу об убийстве журналиста.

В Министерстве внутренних дел считают, что записи 2012 года, на которых якобы белорусские спецслужбы обсуждают намерение убить Шеремета взрывчаткой, соответствуют версии украинского следствия и на деле ветеранов АТО и волонтеров не отразятся.

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