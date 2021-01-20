Войти | Зарегистрироваться
16:14

среда,
20 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Харьковщине освящена часовня УПЦ

20.01.2021 / 14:50
На Харьковщине освящена часовня УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
В 50-х годах ХХ века возле с. Малая Камышеваха забил источник, многие люди приезжают сюда за водой

В Харьковской области освятили часовню-купальню Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Изюмской епархии,  митрополит Изюмский и Купянский Елисей совершил освящение часовни-купальни в честь святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна близ с. Малая Камышеваха Изюмского района Харьковской области.

Архиерей представил к награде ктитора часовни, главу Изюмской районной государственной администрации Яниса Никифорова – он удостоен ордена Украинской Православной Церкви в честь святого великомученика Георгия Победоносца.

В 50-х годах ХХ века возле с. Малая Камышеваха забил источник, многие люди приезжают сюда за водой. Стараниями благодетелей это место было облагорожено и построена часовня-купальня.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.