Войти | Зарегистрироваться
16:14

среда,
20 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний рассказал, что поможет обрести счастье среди суеты

20.01.2021 / 14:45
Митрополит Антоний рассказал, что поможет обрести счастье среди суеты
Источник: Центр информации УПЦ
Он напомнил, насколько важно сохранять мир в душе среди суеты праздников и отдыха

Счастлив тот, у кого мирное сердце.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

«Счастлив тот, у кого мирное сердце, — сказал архиерей. — Не растеряйте тишину даже в шумной компании. Не бросьте её к ногам тех, кто не нуждается в ней и, возможно, её не оценит. Не предавайте себя. Опыт показывает, что мы интересны окружающим, когда остаемся верны своим принципам. Это вовсе не означает быть заносчивым, раздражительным, угрюмым. Не отворяйте двери храма своей души для всякого, а впускайте только тех, кто искренне заинтересован в вас».

Он напомнил, насколько важно сохранять мир в душе среди суеты праздников и отдыха.

 По его словам, как правило, праздничные дни даются «как некая передышка перед следующим броском, возможность восстановить силы, собраться с мыслями, пообщаться с близкими, в общем — отдохнуть». 

 «Если же праздники превратить в сплошную трату сил, времени, средств, то они окажут нам медвежью услугу и будут в результате тяжелее самых трудных рабочих будней, и понадобится больше сил, чтобы выйти из них трудоспособным и восстановившимся, чтобы залатать пробоины в нашем здоровье и состоянии», — продолжил владыка Антоний.

 Потому праздники нужно проводить «радостно и спокойно».

 «Праздник — это пауза. В жизни обязатeльно должны быть паузы. Такиe паузы, когда с вами ничeго нe происходит, когда вы просто сидитe и смотритe на мир, а мир смотрит на вас», — заключил митрополит Антоний.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.