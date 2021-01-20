Войти | Зарегистрироваться
14:43

среда,
20 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В РПЦ считают, что отношение к COVID-19 и вакцинации не может разделять Церковь

20.01.2021 / 14:17
В РПЦ считают, что отношение к COVID-19 и вакцинации не может разделять Церковь
Источник: РИА Новости
Принцип добровольности вакцинации является чрезвычайно важным с точки зрения уважения свободы и достоинства человека

Вопрос отношения к COVID-19 и вакцинации не может и не должен разделять Церковь.

Об этом заявил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщают РИА Новости.

«Вопрос отношения к эпидемии коронавируса не является догматическим, поэтому он не может и не должен разделять Церковь. И внутри Церкви, и вне ее есть разные суждения о степени опасности, которые несет в себе коронавирусная инфекция. Это связано в том числе и с тем, что некоторые переносят ее как легкую простуду, а некоторые попадают в реанимацию на ИВЛ»,– отметил Владимир Легойда.

Он подчеркнул, что нужно «с любовью и терпением относиться к нашим собратьям, независимо от того, что они думают про это поветрие», при этом «следовать всем предписаниям священноначалия, не подвергать друг друга угрозе заражения, использовать средства защиты – это наш общий христианский долг».

Что касается вакцинации, то, по словам главы Синодального отдела РПЦ, это решающее средство победы над многими эпидемиологическими заболеваниями и Церковь никогда не выступала против прививок как таковых, как и абсолютного большинства других форм медицинского вмешательства.

«Однако принцип добровольности вакцинации является чрезвычайно важным с точки зрения уважения свободы и достоинства человека. Любой дееспособный взрослый человек должен принимать решение сделать прививку самостоятельно. И, конечно, нельзя допускать поражения в правах тех, кто по какой-либо причине, включая медицинские предписания, не может вакцинироваться. Некоторые архиереи и священники по своему выбору уже привились от коронавируса, но они не навязывают никому свое решение», – подчеркнул Владимир Легойда.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 января
19 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.